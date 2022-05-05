В Испании задержали украинского блогера Анатолия Шария

Об этом сообщается в telegram-канале СБУ.

СБУ сообщила о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария. Информация появилась в telegram-канале службы.

Шария задержали в среду, 4 мая. Как пишет СБУ, это произошло благодаря взаимодействию службы с Офисом генпрокурора, «международными партнерами» и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Блогера подозревают в государственной измене, а также в нарушении равных прав граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.