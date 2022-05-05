В Госдуме оценили возможность введения военного положения в России

Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что в России на 9 мая объявят мобилизацию. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эти сообщения являются «ложью и чушью».

Оснований для введения военного положения в России нет. Об этом в четверг, 5 мая, заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передали РИА Новости.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что в России на 9 мая объявят мобилизацию. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эти сообщения являются «ложью и чушью».

В свою очередь Андрей Красов заявил, что все эти сообщения призваны «очернить Россию» и не соответствуют действительности.

«(Оснований для введения военного положения в РФ) нет. Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию, она идет в соответствии с планами. Сейчас приступили ко второму этапу спецоперации», — сказал Краснов.