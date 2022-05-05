В Белгородской области прекратился обстрел со стороны Украины

Ранее глава Белгородской области заявил, об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка с украинской стороны.

В Белгородской области прекратился обстрел со стороны Украины. Об этом в четверг, 5 мая, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Ранее глава Белгородской области заявил, об обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка с украинской стороны.

В настоящее время обстрел прекращен. В результате этого украинские националисты повредили пять домов и линии электропередач. Среди мирного населения никто не пострадал.

«Дополнительная информация по Нехотеевке. Есть повреждения линий электропередачи, 5 домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в ближайшее время в населенных пунктах начнут восстанавливать электроснабжение. Также проведут замеры пострадавших домов для дальнейшего восстановления.