Сапожковская прокуратура обязала администрацию убрать несанкционированные свалки
В отношении районной администрации направили шесть исковых заявлений.
Сапожковская прокуратура обязала администрацию убрать несанкционированные свалки. Об этом в четверг, 5 мая,
«Не исполнение органами местного самоуправление обязанности по принятию мер к своевременной очистке территорий общего пользования от мусора ставят под угрозу права жителей р.п. Сапожок на благоприятную окружающую среду, охраняемые и гарантированные Конституцией РФ», — говорится на сайте прокуратуры.
В отношении районной администрации направили шесть исковых заявлений.