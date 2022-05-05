Сапожковская прокуратура обязала администрацию убрать несанкционированные свалки

В отношении районной администрации направили шесть исковых заявлений.

Сапожковская прокуратура обязала администрацию убрать несанкционированные свалки. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба органа.

«Не исполнение органами местного самоуправление обязанности по принятию мер к своевременной очистке территорий общего пользования от мусора ставят под угрозу права жителей р.п. Сапожок на благоприятную окружающую среду, охраняемые и гарантированные Конституцией РФ», — говорится на сайте прокуратуры.

В отношении районной администрации направили шесть исковых заявлений.