Рязанская полиция ищет свидетелей декабрьского ДТП с пятью пострадавшими

Авария случилась на Ряжском шоссе. Между собой столкнулись Lada Vesta и автобус Peugeot Boxer.

Рязанская полиция ищет свидетелей ДТП с пятью пострадавшими. Объявление появилось на сайте регионального УМВД .

Авария произошла 25 декабря 2021 года, примерно в 19:00, в Рязани около дома № 15 по Ряжскому шоссе.

По предварительным данным, 41-летний мужчина на Lada Vesta не справился с управления. Из-за этого автомобиль выехал на «встречку» и врезался в Peugeot Boxer, за рулем которого был 62-летний рязанец.

В результате аварии травмы получили водители машин, 61-летняя и 57-летняя пассажирки автобуса, 43-летняя пассажирка Lada. Им оказали медицинскую помощь.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.