Рязанка пожаловалась на лежащие на улице тополя

По ее словам, их облюбовали асоциальные элементы.

Рязанка пожаловалась на лежащие на улице тополя. Фотографии появились в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Женщина рассказала о ситуации около школы № 37 на улице Толстого. По ее словам, многие годы деревья падают и продолжают лежать. «Там собираются асоциальные элементы, распивают, курят. А вокруг дети. Рядом детсад № 73», — отметила пользовательница.

Также рязанка подчеркнула, что в той местности три года назад был пожар. «Потушили и забыли», — заметила женщина.