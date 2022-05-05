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Рязанцы пожаловались на пыльную уборку на улице Грибоедова
По словам местных жителей, от такой уборки нет никакой пользы, так как вся пыль вновь оседает на рязанских улицах.

Рязанцы пожаловались на пыльную уборку. Кадры в четверг, 5 мая, появились в группе «Рязань».

Судя по кадрам, уборку проводили на улице Грибоедова с применением мини-трактора. Рязанцы отметили, что от такой уборки нет никакой пользы, так как вся пыль вновь оседает на рязанских улицах.

«Неужели власти города думают, что от такой „уборки“ наш город станет чище, а воздух свежее?» — говорится в посте.