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В Рязани на 9 Мая запретили использовать квадрокоптеры
Их нельзя использовать в местах проведения мероприятий с массовым участием людей.

Рязанцам запретили использовать квадрокоптеры на 9 Мая. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Сообщается, что в период празднования 77-й годовщины Победы запрещено использовать квадрокоптеры в местах проведения мероприятий с массовым участием людей.

«Уведомляем вас о том, что в связи обращением УМВД России по Рязанской области поступившим в адрес администрации города, в период празднования 77-й годовщины Победы, запрещается использование квадрокоптеров в местах проведения мероприятий с массовым участием граждан», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.