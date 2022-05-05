Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты центральной и южной России продлили до 13 мая

Речь идет об 11 транспортных учреждениях.

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты центральной и южной России продлили до 13 мая. Об этом сообщается на сайте Росавиации .

По информации ведомства, ограничения касаются аэропортов Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Элисты, Ростова-на-Дону, Анапы, Краснодара и Симферополя. Российским авиакомпаниями рекомендовали организовывать перевозку пассажиров при помощи аэропортов Волгограда, Ставрополя, Москвы, Минеральных Вод и Сочи.

Отмечается, что остальные учреждения работают в штатном режиме.