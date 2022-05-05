Путин поддержал увеличение просветительского контента на российском телевидении

Об этом стало известно во встречи с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем.

Владимир Путин поддержал идею увеличения количества просветительского контента на российском телевидении. Об этом он заявил во время встречи с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем, пишет РИА Новости .

Так, глава организации предложил задуматься о том, чтобы фильмы, лекции и другие формы контента о географии и истории России чаще появлялись на телеканалах.

«Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», — сказал на встрече в Кремле Древаль.

«Договорились», — отреагировал президент.

Помимо этого, директор общества «Знание» предложил расширить грантовую помощь просветителям и лекторам. Он отметил, что участие в качестве спикера Путина всегда дает сильный импульс развития проекта.