Любимов поручил обеспечить безопасность людей на 9 Мая

По его словам, в этом году большинство мероприятий пройдут в традиционном формате, но с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Любимов поручил обеспечить безопасность людей на 9 Мая. Об этом в четверг, 5 мая, глава региона заявил на заседании областного правительства.

По его словам, в этом году большинство мероприятий пройдут в традиционном формате, но с соблюдением всех противоэпидемических требований.

«Одним из центральных событий, безусловно, станет шествие „Бессмертного полка“. В этом году, после двухлетнего перерыва, многие рязанцы захотят пройти в „Бессмертном полку“ с фотографиями фронтовиков, своих родных и близких. Главная задача при подготовке и проведении этой акции и других праздничных мероприятий — обеспечить правопорядок и безопасность людей», — сказал губернатор.

Глава региона поручил всем правоохранительным органам обеспечить безопасность людей в День Победы. Также Любимов поручил областному минздраву организовать медицинское сопровождение всех мероприятий и обеспечить надлежащую готовность лечебных учреждений.