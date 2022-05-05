Любимов: «Мы создаем Сад Памяти в знак безмерного уважения к героям-победителям»

Проект посвящен созданию «зеленых памятников» каждому из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В Рязани «Аллею Памяти» в виде 17 саженцев краснолистных кленов высадили в сквере имени Александрова.

В Рязанской области высадили «Аллею Памяти» в рамках международной акции «Сад Памяти». В ней принял участие губернатор Николай Любимов, сообщило областное правительство.

Проект посвящен созданию «зеленых памятников» каждому из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В Рязани «Аллею Памяти» в виде 17 саженцев краснолистных кленов высадили в сквере имени Александрова.

«Мы создаем Сад Памяти в знак безмерного уважения к героям-победителям, для укрепления связей поколений, ценностей мира и жизни на земле, — подчеркнул Николай Любимов. — Для всех нас Победа в Великой Отечественной войне — это символ истинного патриотизма, величия духа».

По словам губернатора, каждое дерево символизирует благодарность павшим воинам. Рязанских регион принял эстафету проекта у Саратовской области, где накануне высадили свой «Сад Памяти». Следующую эстафету отправят в Тверской регион.

«Это память на долгие годы, — отметил Николай Любимов. — Благодаря этой акции становятся зелёными города, села, поселки, будет чище воздух. Важно, что через 20-30 лет люди будут помнить, что этот сад посадили во имя нашей Победы и в память о тех, кто погиб, защищая Родину. Рязанская область, как и вся страна, сделала многое, чтобы эта Великая Победа состоялась».