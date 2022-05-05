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Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Доллар зафиксировали на отметке 65 рублей 31 копейка.

Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом в четверг, 5 мая, свидетельствуют данные с Мосбиржи.

Доллар зафиксировали на отметке 65 рублей 31 копейка. Это минимум с марта 2020 года.

Утром курс доллара дорожал почти до 67 рублей. После этого курс с американской валюты с расчетами на «завтра» снизился на 7 копеек — до 66 рублей 23 копеек.

Что касается курса евро — он составляет 69 рублей 95 копеек.

Ранее курс доллара США зафиксировали ниже 69 рублей. Это минимум с июня 2020 года.