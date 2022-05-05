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Глава рязанской гордумы поздравила участника войны с Днем Победы
Татьяна Панфилова навестила Михаила Селиванова в день его рождения, 5 мая.

Глава Рязани, председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Михаила Селиванова. Об этом сообщила пресс-служба органа.

В четверг, 5 мая, Селиванову исполнилось 96 лет.

Его призвали на фронт в 1943 году. Он служил в артиллерии. Селиванов встретил новость о Победе во Владивостоке — туда его перебросили для выполнения боевых задач. После этого он участвовал в войне с Японии. Он демобилизовался только в 1950 году. После службы он работал водителем.

Михаил Селиванов живет в Рязани с 1977 года. У него две дочери, внук и правнучка.

«Спасибо за то, что Вы сделали для Победы, за Ваш неоценимый вклад. Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни. Желаю отпраздновать столетний юбилей», — сказала в поздравлении Татьяна Панфилова.

Глава гордумы передала Селиванову подарки от ведомства и от партии «Единая Россия». Помимо этого, участника войны позравили юные артисты трио «Варенье» и представители рязанской общественной организации «Национально-культурная автономия молдован «Прут».