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Экономист призвал россиян не избавляться от сбережений в валюте без лишней необходимости
По словам эксперта, тенденция к падению курса доллара может измениться. Из-за этого у владельцев валюты появится возможность более выгодной продажи.

Экономист Игорь Николаев призвал россиян не избавляться от сбережений в иностранной валюте без лишней необходимости. Об этом он рассказал в беседе с «МК».

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — подчеркнул Николаев.

При этом, по словам эксперта, тенденция к падению курса доллара может измениться. Из-за этого у владельцев валюты появится возможность более выгодной продажи.

Также экономист предостерег от необдуманной покупки евро и доллара, даже несмотря на низкий курс. По мнению Николаева, брать валюту нужно на те деньги, которые в ближайшем будущем не потребуются.