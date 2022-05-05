Две улицы центра Рязани перекроют из-за репетиции Парада Победы

Речь идет о Первомайском проспекте и улице Соборной.

В центре Рязани из-за репетиции Парада Победы перекроют две улицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии .

Ограничения коснутся участка Первомайского проспекта (от улицы Вокзальной до улицы Маяковского) и улицы Соборной (от площади Ленина до площади Соборной). По ним движение закроют с 20:15 пятницы, 6 мая, до 1:00 субботы, 7 мая.

На улицах состоится ночная репетиция торжественного прохождения частей и подразделений Рязанского гарнизона.

Из-за перекрытия улиц временно изменится движение транспорта. Так, троллейбусы №№ 1, 9, 10, 16, 17 будут ехать до Торгового дома «Барс» и обратно. Троллейбусы № 2 от остановки «Октябрьский городок» проследуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до пункта «Завод САМ». После этого они поедут по своему маршруту до остановки «Шереметьево» и обратно.