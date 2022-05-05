Евдокимова: с детьми, которые грели руки у вечного огня в Рязани, проведут профилактическую работу

По ее словам, в настоящее время правоохранители проводят проверку и ищут этих детей.

С детьми, которые грели руки у вечного огня в Рязани, проведут профилактическую работу. Об этом в четверг, 5 мая, заявила детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

По ее словам, в настоящее время правоохранители проводят проверку и ищут этих детей.

«Конечно, полицейские установят этих детей и проведут с ними профилактическую работу. Но данный факт в целом свидетельствует об упущении в воспитании. Наша задача, чтобы такое пренебрежительное отношение к символам памяти народа, впредь не повторилось», — написала она.

Ранее фото детей выложили в соцсети очевидцы. По их словам, дети грели руки и ели чипсы у монумента Победы.