А что в кино? «Суворов: Великое путешествие», «Хэллбендер» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Суворов: Великое путешествие»

Наш обзор открывает мультипликационная премьера — российский мультфильм «Суворов: Великое путешествие». Сценарий основан на историческом событии — Швейцарском походе Александра Суворова, легендарного полководца. Молодой Гриша вынужден разлучиться со своей Соней и отправиться на службу к Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку, найдет новых верных друзей и покажет на что способен ради любимой. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 80%.

«Хэллбендер»

Американский фильм ужасов «Хэллбендер» рассказывает о семье, живущей в практически безлюдной местности. Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи практически в изоляции. Однако она все равно тайно находит себе друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя — после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне. Оценка на Кинопоиске — 5.1, на сайте IMDb — 5.9, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 97%.

«Проклятие плачущей: безвременье»

Еще один фильм ужасов на этой неделе — «Проклятие плачущей: безвременье». Сюжет основан на ацтекской легенде, согласно которой в году существуют пять дней, которые не относятся ни к одному месяцу. Эти дни именуются безвременьем. По местным легендам в это время самые опасные демоны из другого мира охотятся за человеческими душами. Есть только один способ пережить безвременье — разгадать, что на самом деле ищут демоны. Оценка на сайте IMDb — 4.0.

«Супергерои»

Итальянская комедия «Супергерои», несмотря на название, не имеет отношения к героическим блокбастерам. Главные герои — полные противоположности: она — импульсивная художница, враг условностей, он — профессор физики, убежденный, что у всякого явления есть свое объяснение. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, случайно оказавшись в летний ливень под одной крышей. Современная пара, чья любовь способна преодолеть любые преграды — они и есть супергерои нашего времени. Оценка на сайте IMDb — 6.7.

«Право на любовь-2»

Индийский криминальный боевик «Право на любовь-2» рассказывает о другом настоящем супергерое Баблу — парне, который привык всегда помогать униженным и оскорбленным. Индийское правительство отправляет его на секретные задания во все уголки мира, но самое трудное противостояние у него будет с местным психопатичным криминальным авторитетом. Оценка на сайте IMDb — 4.1.

«Вечеринка на вылет»

Следующая новинка — комедийный детектив «Вечеринка на вылет». По сюжету архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Оценка на сайте IMDb — 5.3.

«Сашка. Дневник солдата»

Российский фильм «Сашка. Дневник солдата» режиссера Кирилла Зайцева снят по мотивам повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в самый разгар войны. Тогда еще юный Сашка берет в плен такого же молодого немца. Тот готовится к смерти, но молодой солдат дает ему слово, что русские пленных не расстреливают. Позже в штабе опечаленный смертью боевой подруги комбат отдает приказ расстрелять пленного. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.

«Где Анна Франк»