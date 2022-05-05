А что в кино? «Суворов: Великое путешествие», «Хэллбендер» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Суворов: Великое путешествие»
Наш обзор открывает мультипликационная премьера — российский мультфильм «Суворов: Великое путешествие». Сценарий основан на историческом событии — Швейцарском походе Александра Суворова, легендарного полководца. Молодой Гриша вынужден разлучиться со своей Соней и отправиться на службу к Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку, найдет новых верных друзей и покажет на что способен ради любимой. Рейтинг ожиданий на
«Хэллбендер»
Американский фильм ужасов «Хэллбендер» рассказывает о семье, живущей в практически безлюдной местности. Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи практически в изоляции. Однако она все равно тайно находит себе друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя — после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство голода. Теперь Иззи предстоит приобщиться к жуткой семейной тайне. Оценка на
«Проклятие плачущей: безвременье»
Еще один фильм ужасов на этой неделе — «Проклятие плачущей: безвременье». Сюжет основан на ацтекской легенде, согласно которой в году существуют пять дней, которые не относятся ни к одному месяцу. Эти дни именуются безвременьем. По местным легендам в это время самые опасные демоны из другого мира охотятся за человеческими душами. Есть только один способ пережить безвременье — разгадать, что на самом деле ищут демоны. Оценка на сайте
«Супергерои»
Итальянская комедия «Супергерои», несмотря на название, не имеет отношения к героическим блокбастерам. Главные герои — полные противоположности: она — импульсивная художница, враг условностей, он — профессор физики, убежденный, что у всякого явления есть свое объяснение. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, случайно оказавшись в летний ливень под одной крышей. Современная пара, чья любовь способна преодолеть любые преграды — они и есть супергерои нашего времени. Оценка на сайте
«Право на любовь-2»
Индийский криминальный боевик «Право на любовь-2» рассказывает о другом настоящем супергерое Баблу — парне, который привык всегда помогать униженным и оскорбленным. Индийское правительство отправляет его на секретные задания во все уголки мира, но самое трудное противостояние у него будет с местным психопатичным криминальным авторитетом. Оценка на сайте
«Вечеринка на вылет»
Следующая новинка — комедийный детектив «Вечеринка на вылет». По сюжету архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Оценка на сайте
«Сашка. Дневник солдата»
Российский фильм «Сашка. Дневник солдата» режиссера Кирилла Зайцева снят по мотивам повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в самый разгар войны. Тогда еще юный Сашка берет в плен такого же молодого немца. Тот готовится к смерти, но молодой солдат дает ему слово, что русские пленных не расстреливают. Позже в штабе опечаленный смертью боевой подруги комбат отдает приказ расстрелять пленного. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.
«Где Анна Франк»
И завершает наш обзор также мультфильм, и опять на историческую тему — бельгийский анимационный фильм «Где Анна Франк». В знаменитом музее Анны Франк, где хранится дневник 13-летней школьницы, сумевшей подробно изложить историю своих переживаний в годы Второй мировой войны, происходит невероятное событие. Ее воображаемая подруга Китти внезапно сходит со страниц дневника. Ей ничего не известно о судьбе Анны, и потому, захватив оригинальную рукопись, девочка отправляется на её поиски, однако найти настоящую Анну Франк в современном Амстердаме будет весьма непросто. Оценка на сайте