В Скопинском районе в ДТП с фурой погибла пенсионерка

В аварии также пострадали 39-летняя женщина и семилетний ребенок. С травмами их доставили в больницу.

В Скопинском районе в ДТП с фурой погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 30 апреля в 05:00. На 269 километре трассы Р-22 «Каспий» 42-летний житель Ставропольского края на Nissan столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz с полуприцепом, которым управлял 41-летний москвич.

В ДТП погибла 64-летняя пассажирка легковушки. 39-летняя и семилетний пассажиры Nissan получили травмы, их доставили в больницу.

Проводится проверка.