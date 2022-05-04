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В Скопинском районе в ДТП с фурой погибла пенсионерка
В аварии также пострадали 39-летняя женщина и семилетний ребенок. С травмами их доставили в больницу.

В Скопинском районе в ДТП с фурой погибла пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 30 апреля в 05:00. На 269 километре трассы Р-22 «Каспий» 42-летний житель Ставропольского края на Nissan столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz с полуприцепом, которым управлял 41-летний москвич.

В ДТП погибла 64-летняя пассажирка легковушки. 39-летняя и семилетний пассажиры Nissan получили травмы, их доставили в больницу.

Проводится проверка.