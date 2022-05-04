В Шацке полицейские остановили пьяного водителя Lada

Инцидент произошел на улице Энгельса.

В Шацке полицейские остановили пьяного водителя Lada. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел на улице Энгельса.

Как рассказал журналистам инспектор Алексей Ефремов, полицейские остановили Lada Priora для проверки водителя. За рулем был 34-летний житель Пителинского района.

У мужчины обнаружили признаки опьянения. Полицейские обратили внимание на его неустойчивую походку и запах алкоголя изо рта. Проверка на алкотестере показала 1,238 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителю грозит суд.