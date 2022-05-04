В Шацке полицейские остановили пьяного водителя Lada
Инцидент произошел на улице Энгельса.
В Шацке полицейские остановили пьяного водителя Lada. Об этом сообщило
Инцидент произошел на улице Энгельса.
Как рассказал журналистам инспектор Алексей Ефремов, полицейские остановили Lada Priora для проверки водителя. За рулем был 34-летний житель Пителинского района.
У мужчины обнаружили признаки опьянения. Полицейские обратили внимание на его неустойчивую походку и запах алкоголя изо рта. Проверка на алкотестере показала 1,238 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Нарушителю грозит суд.