В Рязанской области опровергли информацию о появлении в питьевой воде холерной палочки

Сообщения о возбудителе инфекции в питьевой воде начали распространять в мессенджерах.

В Рязанской области опровергли информацию о появлении в питьевой воде холерной палочки. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства.

Ранее в мессенджерах появилась информация, что в питьевой воде в Рязани нашли холерную палочку.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в регионе наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация. Случаев холеры, передающейся через воду, не зафиксировано.

Постоянный контроль питьевой воды проводится в 105 точках централизованных систем питьевого водоснабжения области. Всего с начала 2022 года исследовано боле четырех тысяч проб питьевой воды.

Ранее о распространении холеры предостерегли в Роспотребнадзоре. Постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.