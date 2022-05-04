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В Рязани задержали рецидивиста, который украл у пенсионеров драгоценности и награды ВОВ
Против 49-летнего рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязани задержали рецидивиста, который украл у пенсионеров драгоценности и награды ВОВ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 74-летний рязанец и сообщил, что из квартиры пропали золотые и серебряные украшения и военные награды. Мужчина рассказал, что недавно на улице познакомился с прохожим, который рассказал, что остался без жилья. Пенсионер пусти его пожить к себе домой на несколько дней. После этого он с супругой обнаружил, что из квартиры пропали драгоценности — золотые сережки, цепочка и обручальное кольцо, серебряный перстень, и нескольких наград времен Великой Отечественной войны, включая Орден Красной Звезды. Награды достались пенсионерам по наследству от родственников.

Личность 49-летнего рязанца, ранее судимого за хищения и убийство, установили по описанию внешности. Его задержали на одной из улиц города.

Мужчина рассказал, что ювелирные украшения продал, а награды спрятал недалеко от дома пенсионеров, так как боялся их потерять. Он показал место тайника. Похищенные награды вернули владельцам.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчине грозит до пять лет тюрьмы.