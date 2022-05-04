В Рязани задержали наркокурьера, который оставлял закладки на кладбище

24-летнего мужчину задержали в Лесопарке. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали наркокурьера, который оставлял закладки на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

24-летнего рязанца задержали в районе Лесопарка. В его машине «ВАЗ» во время осмотра нашли около 30 граммов N-метилэфедрона, электронные весы и упаковочные материалы. Молодой человек работал курьером-закладчиком в одном из сетевых интернет-наркомагазинов. Наркотики он распространял как через закладки, так из рук в руки своим знакомым.

После задержания мужчина во всем признался. Он показал места с закладками на улице Колхозной и на территории кладбища в Канищеве. Там оперативники нашли четыре свертка с «синтетикой». Рязанец рассказал, что часто делал закладки на кладбище, прикрепляя свертки при помощи магнита к могильным оградам.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).