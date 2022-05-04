В Рязани разработают проект дороги от Горрощи до Шлакового

Проект начнут готовить в 2023 году.

В Рязани разработают проект дороги от Горрощи до Шлакового. Об этом мэр Елена Сорокина написала на своей странице «ВКонтакте».

В среду, 4 мая, Елена Сорокина встретилась с почетным гражданином Рязанской области Анатолием Говоровым. Он был одним из основателей экологического движения в регионе, работал в администрации Рязани, 15 лет возглавлял областное объединение профсоюзов.

На встрече обсудили состояние Славянского проспекта. Елена Сорокина сообщила, что в начале июня дорогу начнут ремонтировать «картами». Всего планируется отремонтировать 57 участков дорог.

Анатолий Говоров предложил построить новую дорогу, которая бы соединяла Горрощу и поселок Шлаковый. По словам мэра, проект разработают в 2023 году.

Также обсуждалось благоустройство Ильиной дубравы, где установлен памятный камень — территорию планируется окосить.