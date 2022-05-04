В Рязани начался новый этап благоустройства Лыбедского бульвара

Рабочие сняли асфальт перед кафе «Снежинка», демонтировали лестницу и спуск около памятника Евпатию Коловрату.

В Рязани начался новый этап благоустройства Лыбедского бульвара.

Возле Астраханского моста на улице Ленина рабочие сняли асфальт перед кафе «Снежинка», демонтировали лестницу 1960-х годов и вымощенный спуск мимо памятника Евпатию Коловрату. На главную аллею бульвара грузовики привезли песок и землю для устройства клумбы.

«В рамках очередного этапа благоустройства Лыбедского бульвара, — прокомментировали эти изменения в пресс-службе администрации Рязани, — перед кафе „Снежинка“ будет уложена плитка. Работами руководит дирекция благоустройства города».