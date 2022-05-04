Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
12°
Чтв, 05
Птн, 06
11°
ЦБ USD 69.42 -1.6 05/05
ЦБ EUR 72.78 -1.78 05/05
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
4 619
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
7 941
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
5 653
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
9 744
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани начался новый этап благоустройства Лыбедского бульвара
Рабочие сняли асфальт перед кафе «Снежинка», демонтировали лестницу и спуск около памятника Евпатию Коловрату.

В Рязани начался новый этап благоустройства Лыбедского бульвара.

Возле Астраханского моста на улице Ленина рабочие сняли асфальт перед кафе «Снежинка», демонтировали лестницу 1960-х годов и вымощенный спуск мимо памятника Евпатию Коловрату. На главную аллею бульвара грузовики привезли песок и землю для устройства клумбы.

«В рамках очередного этапа благоустройства Лыбедского бульвара, — прокомментировали эти изменения в пресс-службе администрации Рязани, — перед кафе „Снежинка“ будет уложена плитка. Работами руководит дирекция благоустройства города».