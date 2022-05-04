В Рязани исполнят рок-хиты в симфонической обработке

В программе оркестра RockestraLive — песни Queen, Led Zeppelin, Scorpions, Imagine Dragons.

24 июня в рязанском МКЦ пройдет концерт симфонического оркестра RockestraLive.

Проекту более семи лет. В их программе как классические рок-хиты из репертуара Queen, Led Zeppelin, Scorpions, Deep Purple, так и современные треки — Twenty One Pilots, Imagine Dragons и даже победителей Евровидения-2021 Måneskin.

Руководителем оркестра является один из самых многообещающих дирижёров России Сергей Акимов. Он стал финалистом конкурса в Зальцбурге. В рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля управлял оркестром Camerata Salzburg. Является дирижёром Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки. В 2017 году Акимов участвовал в Итальянской оперной академии Риккардо Мути. С 2018 года является дирижером-стажером Национального филармонического оркестра России, которым руководит Владимир Спиваков.

Концерт состоится в МКЦ 24 июня. Начало — в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте « Кассы.ру », а также по ссылке .

Возрастное ограничение — 12+