В Ростовской области легковушка столкнулась с минивэном, погибли шесть человек

В аварии погибли все, кто ехал в «ВАЗе» — водитель и пять пассажиров, в том числе трое детей.

В Ростовской области легковушка столкнулась с минивэном, погибли шесть человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГИБДД.

Авария произошла в ночь с 3 на 4 мая в Красносулинском районе. «ВАЗ-2112» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Viano.

В аварии погибли все, кто ехал в «ВАЗе» — водитель и пять пассажиров, в том числе трое детей. В минивэне Mercedes ехали пять пассажиров, четыре из них получили травмы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото УМВД по Ростовской области