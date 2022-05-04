В Ростовской области легковушка столкнулась с минивэном, погибли шесть человек
В аварии погибли все, кто ехал в «ВАЗе» — водитель и пять пассажиров, в том числе трое детей.
В Ростовской области легковушка столкнулась с минивэном, погибли шесть человек. Об этом пишет
Авария произошла в ночь с 3 на 4 мая в Красносулинском районе. «ВАЗ-2112» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mercedes-Benz Viano.
В аварии погибли все, кто ехал в «ВАЗе» — водитель и пять пассажиров, в том числе трое детей. В минивэне Mercedes ехали пять пассажиров, четыре из них получили травмы.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Фото УМВД по Ростовской области