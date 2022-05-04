В Нижегородской области загорелась цистерна с растворителем. Об этом сообщило
Информация о возгорании в Дзержинске на Автозаводском шоссе появилась в среду, 4 мая, в 11:00.
«Угрозы для населенных пунктов и населения нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на тушении возгорания. Кроме этого, приведен в готовность пожарный поезд», — указано в сообщении ведомства. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
Ранее в диспетчерской службе города изданию рассказали о том, что на территории предприятия горит цистерна. В ЕДДС отметили, что региональная прокуратура начала проверку — ей займутся специалисты Дзержинска.
«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.
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