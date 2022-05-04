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В Москве появится автозак с туалетом и кондиционером
Об этом рассказала омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

В Москве появится автозак с туалетом и кондиционером. Об этом пишет ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила на заседании в Мосгордуме, что решение приняло правительство Москвы совместно с руководством следственных изоляторов. Омбудсмен отметила, что автозак будет обладать комфортными условиями для перевозки людей.

Также Потяева рассказала, что решен вопрос о получении московского набора для новорожденных женщинами, которые рожают в СИЗО.

Омбудсмен рассказала, что в 2021 году в ее адрес поступило более 500 обращений от подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе.