В Кораблинском районе прокуратура нашла нарушения при обращении с отходами

Речь идет о сборе ртутьсодержащих ламп.

В Кораблинском районе прокуратура нашла нарушения в сфере обращения с отходами. Об этом сообщается на сайте органа.

В десяти муниципальных образованиях района не организовали сбор и не определили место размещения ртутьсодержащих ламп. Также потребителей не проинформировали о порядке такого сбора.

В Кораблинский райсуд направили десять административных исковых заявлений. Они находятся в производстве.