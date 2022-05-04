В Кораблинском районе прокуратура нашла нарушения при обращении с отходами
Речь идет о сборе ртутьсодержащих ламп.
В Кораблинском районе прокуратура нашла нарушения в сфере обращения с отходами. Об этом сообщается на сайте органа.
В десяти муниципальных образованиях района не организовали сбор и не определили место размещения ртутьсодержащих ламп. Также потребителей не проинформировали о порядке такого сбора.
В Кораблинский райсуд направили десять административных исковых заявлений. Они находятся в производстве.