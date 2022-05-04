В Госдуме предложили отнести насвай к наркотикам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В Госдуме предложили отнести насвай к наркотикам. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Хамзаев отметил, что насвай, как опасное никотиносодержащее вещество, распространяется среди школьников и студентов, формирует у молодых людей зависимость и может привести к отравлению или летальным исходам.

Депутат напомнил, что насвай ранее считался традиционным некурительным табачным изделием Центральной Азии, но в настоящее время он состоит из «различных химических реагентов, в том числе клея, гашиша (каннабиса) и других наркотических прекурсоров».

Хамзаев предложил внести насвай в перечень запрещенных в России наркотических средств.