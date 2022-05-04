В Белоруссии началась внеплановая проверка сил реагирования

Целью проверки называется «оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».

В Белоруссии началась внеплановая проверка сил реагирования. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в telegram-канале.

Целью проверки называется «оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций».

Проверка носит комплексный характер, воинские подразделения будут действовать на незнакомых участках, отрабатывать противодействие угрозам как с на земле, так и в воздухе.

Жителей Белоруссии предупредили о перемещении по дорогам республики большого количества военной техники.

В Минобре подчеркнули, что мероприятия не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран.