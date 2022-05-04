Умер один из подписантов «Беловежских соглашений» Станислав Шушкевич

Первого главы независимой Белоруссии не стало во вторник, 3 мая.

Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Об этом сообщило РИА Новости .

Как рассказала изданию его вдова Ирина, политика не стало во вторник, 3 мая, в 23:35 «, поднялось давление», — поделилась агентству собеседница. По ее словам, Шушкевич умер из-за последствий COVID-19 — он переболел им весной. Дважды его госпитализировали в реанимацию.

Также вдова политика подчеркнула, что семья не определилась не с датой и местом прощания.

Станислав Шушкевич родился в Минске в 1934 году. Он окончил БГУ, после занимался научной работой. С 1991 по 1994 он возглавлял Верховный совет республики Беларусь.

8 декабря 1991 года Шушкевич, наряду с президентом России Борисом Ельциным и главой Украины Леонидом Кравчуком, подписал соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Этим документом констатировано прекращение существования СССР.