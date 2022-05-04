Сотрудники РНПК написали диктант Победы

В 2022 году Рязанская нефтеперерабатывающая компания планирует принять активное участие во всероссийской программе празднования Дня Победы и провести серию собственных акций.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») в преддверии 9 мая провела для работников акцию «Диктант Победы». Сотрудники предприятия посмотрели документальный фильм «Дорога домой» и написали под диктовку отрывок из книги «Война. Письма домой». Эти работы подготовили рязанские журналисты Евгений Баранцев (ИД «Комсомольская правда») и Александр Анитов (издательство «Пресса»). В них освещается история Арсения Благонравова, который в 1941 году ушел из Рязани добровольцем защищать родную страну и писал письма родителям домой на адрес: Рязань, улица Свободы.

Работы участников оценивал гендиректор ИД «Комсомольская пресса» Николай Мальцев. По итогам диктанта победителям вручат ценные призы, а участникам — памятные сувениры.

В 2022 году Рязанская нефтеперерабатывающая компания планирует принять активное участие во всероссийской программе празднования Дня Победы и провести серию собственных акций. Накануне 9 мая молодые работники завода проехали по адресам ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны — всего навестили более 200 человек. Ветеранов поздравили с 77-летней годовщиной Победы и передали им подарки — набор полотенец и продукты для праздничного стола.

Рязанская НПК пригласила ветеранов на праздничный концерт, который состоится 5 мая. На концерте прозвучат песни военных лет в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Суханова в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

С целью патриотического воспитания молодежи РНПК совместно с «Волонтерами Победы» организует для школьников тематический классный час «Улицы героев», в ходе которого детям расскажут истории рязанцев — героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города. В знак благодарности поколению фронтовиков за мирное небо на разных площадках предприятия поднимут флаги Победы. По многолетней традиции этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы технологических объектов. Кроме того, РНПК продолжит озеленение общественных территорий в разных районах города. Одной из крупных акций станет создание Аллеи Славы и высадка пирамидальных тополей и лип. Всего будет высажено 130 молодых деревьев.