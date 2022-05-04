Ряжская прокуратура нашла нарушения при капремонте дома

Порядчик не выполнил ряд работ по ремонту.

В Ряжске прокуратура нашла нарушения при капремонте дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального органа.

Между собой договор заключили фонд капремонта многоквартирных домов региона и индивидуальный предприниматель. В частности, подрядчик взял обязательства выполнить работы по ремонту системы холодного водоснабжения в доме № 1 В по улице Никанорова.

Заказчик заплатил организации 206 230,01 рубля.

При этом во время ремонта не устроили и не окрасили дощатые покрытия и плинтусы, а также не установили люки. Всего работы не выполнены на 105 487,39 рубля. Эти деньги посчитали похищенными.

Из-за этого прокурор Ряжского района направил материалы в полицию. Там возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).