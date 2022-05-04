Рязанский перинатальный центр начал обследовать младенцев на генетические заболевания

В 2022 году перинатальный центр вошел в пилотный проект Минздрава «Массовый неонатальный скрининг на спинальную мышечную атрофию и первичные иммунодефициты».

Рязанский перинатальный центр начал обследовать младенцев на генетические заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В 2022 году перинатальный центр вошел в пилотный проект Минздрава «Массовый неонатальный скрининг на спинальную мышечную атрофию и первичные иммунодефициты».

В медучреждении одними из первых в России начали проводить обследование младенцев на пять генетических заболеваний. В 2023 году количество исследуемых заболеваний расширится до 36.

Сообщается, что исследования проводятся в медико-генетической лаборатории перинатального центра и в медико-генетическом научном центре в Москве.