Рязанский Лесопарк возобновил работу в обычном режиме после паводка
В среду, 4 мая, в учреждении прошел субботник.
Рязанский Лесопарк возобновил работу после паводка. Об этом сообщили в группе учреждения в
«Сегодня с самого раннего утра команда парка вместе с неравнодушными жителями нашего города провели субботник и решили важную задачу — устранили последствия паводка», — указано в посте, опубликованном в среду, 4 мая. Отмечается, что с этого дня парк работает в обычном режиме.
Напомним, что Лесопарк был закрыт из-за паводка с 20 апреля.