Рязанский Лесопарк возобновил работу в обычном режиме после паводка

В среду, 4 мая, в учреждении прошел субботник.

Рязанский Лесопарк возобновил работу после паводка. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» .

«Сегодня с самого раннего утра команда парка вместе с неравнодушными жителями нашего города провели субботник и решили важную задачу — устранили последствия паводка», — указано в посте, опубликованном в среду, 4 мая. Отмечается, что с этого дня парк работает в обычном режиме.

Напомним, что Лесопарк был закрыт из-за паводка с 20 апреля.