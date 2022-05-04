Рязанский активист рассказал о благоустройстве Торгового городка

Рязанский активист Алексей Бирюков рассказал о процессе благоустройства Торгового городка. Публикация появилась в группе «
По его словам, по центральной аллее комплекса проложили сети, внутрь павильонов завели коммуникации, на территории установили электрические шкафы. «Может, не совсем заметная, на первый взгляд достаточно отталкивающая, но очень большая и важная работа проделана подрядными организациями», — подчеркнул Бирюков.
Помимо этого, активист выразил надежду, что в 2022 году на территории благоустроят новые места для будущих цветников и установят тротуарную плитку.
Корреспондент РЗН. инфо сообщил, что вход в комплекс полностью восстановлен.
Напомним, планы по реконструкции Торгового городка в Рязани обсудили еще в сентябре 2020 года. В 2021 году часть зданий комплекса перешла Музею истории молодежного движения.