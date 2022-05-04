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Рязанский активист рассказал о благоустройстве Торгового городка
Планы по реконструкции комплекса обсуждали еще в сентябре 2020 года

Рязанский активист Алексей Бирюков рассказал о процессе благоустройства Торгового городка. Публикация появилась в группе «Рязанская ВДНХ» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, по центральной аллее комплекса проложили сети, внутрь павильонов завели коммуникации, на территории установили электрические шкафы. «Может, не совсем заметная, на первый взгляд достаточно отталкивающая, но очень большая и важная работа проделана подрядными организациями», — подчеркнул Бирюков.

Помимо этого, активист выразил надежду, что в 2022 году на территории благоустроят новые места для будущих цветников и установят тротуарную плитку.

Корреспондент РЗН. инфо сообщил, что вход в комплекс полностью восстановлен.

Напомним, планы по реконструкции Торгового городка в Рязани обсудили еще в сентябре 2020 года. В 2021 году часть зданий комплекса перешла Музею истории молодежного движения.