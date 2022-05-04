Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
12°
Сбт, 07
15°
ЦБ USD 69.42 -1.6 05/05
ЦБ EUR 72.78 -1.78 05/05
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
4 775
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
8 091
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
5 810
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
9 911
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские спортсмены завоевали медали кубка России по гребле на байдарках и каноэ
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходил в Краснодаре с 25 по 30 апреля.

Рязанские спортсмены завоевали медали кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходил в Краснодаре с 25 по 30 апреля.

Спортсмены соревновались в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1 000 метров и в одиночках на 5 000 метров.

Рязанские спортсмены завоевали десять медалей:

Первое место в каноэ-двойке на 500 метров и третье место в каноэ-четверке на 500 метров занял Захар Петров, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», мастер спорта России. Тренеры — Елена Иванова и Владимир Клинов.

Первое место в каноэ-четверке на 500 метров и второе место в каноэ-двойке на 500 метров занял Иван Штыль, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», заслуженный мастер спорта России. Тренирует спортсмена Владимир Клинов.

Второе место в байдарке-двойке на 500 метров занял Олег Гусев, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса. Тренируется спортсмен под руководством Владимира и Натальи Тебенихиных.

Второе место в байдарке-четверке на 500 метров и третье место в байдарке-двойке на 500 метров заняла спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Анастасия Долгова. Тренеры — Владимир Тебенихин, Юрий Худоба.

Второе место в каноэ-четверке на 500 метров и второе место в каноэ-четверке на 1 000 метров занял Сергей Немов, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», мастер спорта России. Тренеры — Елена Иванова и Владимир Клинов.

Второе место в каноэ-одиночке на 5 000 метров занял Роман Ерлинеков, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса. Тренеры — Владимир и Наталия Тебенихины.

Фото сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ