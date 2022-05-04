Рязанские спортсмены завоевали медали кубка России по гребле на байдарках и каноэ

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходил в Краснодаре с 25 по 30 апреля.

Рязанские спортсмены завоевали медали кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проходил в Краснодаре с 25 по 30 апреля.

Спортсмены соревновались в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1 000 метров и в одиночках на 5 000 метров.

Рязанские спортсмены завоевали десять медалей:

Первое место в каноэ-двойке на 500 метров и третье место в каноэ-четверке на 500 метров занял Захар Петров, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», мастер спорта России. Тренеры — Елена Иванова и Владимир Клинов.

Первое место в каноэ-четверке на 500 метров и второе место в каноэ-двойке на 500 метров занял Иван Штыль, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», заслуженный мастер спорта России. Тренирует спортсмена Владимир Клинов.

Второе место в байдарке-двойке на 500 метров занял Олег Гусев, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса. Тренируется спортсмен под руководством Владимира и Натальи Тебенихиных.

Второе место в байдарке-четверке на 500 метров и третье место в байдарке-двойке на 500 метров заняла спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Анастасия Долгова. Тренеры — Владимир Тебенихин, Юрий Худоба.

Второе место в каноэ-четверке на 500 метров и второе место в каноэ-четверке на 1 000 метров занял Сергей Немов, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», мастер спорта России. Тренеры — Елена Иванова и Владимир Клинов.

Второе место в каноэ-одиночке на 5 000 метров занял Роман Ерлинеков, спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса. Тренеры — Владимир и Наталия Тебенихины.

Фото сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ