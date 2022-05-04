Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные

За прошедшие пятницу и праздничные дни в Рязанской области провели масштабные оперативно-профилактические мероприятия по всем направлениям правоохранительной деятельности.

Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За прошедшие пятницу и праздничные дни в Рязанской области провели масштабные оперативно-профилактические мероприятия по всем направлениям правоохранительной деятельности.

Инспекторы ГИБДД зафиксировали 2497 нарушений ПДД, в том числе 45 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, 659 нарушений, связанных с управлением «тонированного «автомобиля, 26 случаем управления автомобилем водителями без «прав», 64 нарушения, совершенными пешеходами, 41 нарушение водителей мототранспортных средств. За прошедшие выходные на спецстоянку отправили 42 неправильно припаркованных автомобиля.

В сфере миграционного законодательства зафиксировали 18 административных правонарушений, которые касались нарушения правил въезда и пребывания на территории России, незаконной трудовой деятельности и предоставления ложных сведений для миграционного учета.

Полицейские задержали одного человека, находящегося в федеральном розыске, одного злоумышленника, подозреваемого в угрозе убийством. Всего за прошедшие праздничные выходные возбудили десять уголовных дел: четыре по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), четыре по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранных граждан»), две по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»), одно по статье 158 УК РФ («Кража»).

Также участковыми уполномоченными полиции выявлено 21 административное правонарушение.