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Рязанец Иван Синяев стал бронзовым призером первенства России по стрельбе из лука
По итогам квалификации спортсмен занял второе место, набрав 682 очка.

Рязанец Иван Синяев стал бронзовым призером первенства России по стрельбе из лука. Об этом сообщил региональный минспорт.

Соревнования проходили в Алуште с 27 апреля по 2 мая. Спортсмен ГАУ «СШОР «ЦСК» Иван Синяев занял третье место среди юношей в блочном луке на дистанции 50 метров.

По итогам квалификации спортсмен занял второе место, набрав 682 очка.

Тренирует спортсмена Марков Максим.