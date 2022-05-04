Рязанцев пригласили на родительское собрание в режиме онлайн
В среду, 4 мая, в 17:00 собрание проведет министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.
Рязанцев пригласили на родительское собрание в режиме онлайн. Информацию опубликовали в группе «Объясняем. Рязанская область».
В среду, 4 мая, в 17:00 собрание проведет министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина.
На встрече обсудят вопросы проведения ГИА в девятых и 11 классах в 2022 году: дни проведения аттестации, формат экзамена и особенности процедуры.
Вопросы для Ольги Щетинкиной можно ставить в комментариях под