Рязанца, избившего водителя автобуса, арестовали на два месяца

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Рязанца, избившего водителя автобуса, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района поддержала ходатайство следователя о заключении под стражу 25-летнего рязанца. 8 апреля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил водителя автобуса № 16. Пострадавшего доставили в больницу.

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Его арестовали в конце апреля. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.