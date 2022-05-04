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Рязанца, избившего водителя автобуса, арестовали на два месяца
Уголовное дело против рязанца возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Рязанца, избившего водителя автобуса, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Октябрьского района поддержала ходатайство следователя о заключении под стражу 25-летнего рязанца. 8 апреля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил водителя автобуса № 16. Пострадавшего доставили в больницу.

Уголовное дело против рязанца возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Его арестовали в конце апреля. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.