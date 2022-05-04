Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
13°
Чтв, 05
Птн, 06
12°
ЦБ USD 71.02 -1.28 30/04
ЦБ EUR 74.56 -0.75 30/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
28 апреля 16:28
4 401
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
28 апреля 13:08
7 729
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
5 458
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
9 502
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Российским IT-специалистам смогут предоставить ипотеку по ставке до 5% годовых
Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти рассказали о программе льготной ипотеки для российских IT-специалистов. Об этом написало РИА Новости.

Так, как рассказал глава кабмина России Михаил Мишустин, возможность оформления кредита на покупку квартиры по ставке до 5% годовых будет у сотрудников аккредитованных IT-компаний. «Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в среду.

В городах-миллионниках специалисты смогут получить до 18 миллионов рублей займа, в других городах — до девяти миллионов. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко «внимательно следить за реализацией программы».