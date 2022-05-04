Российским IT-специалистам смогут предоставить ипотеку по ставке до 5% годовых

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти рассказали о программе льготной ипотеки для российских IT-специалистов. Об этом написало РИА Новости .

Так, как рассказал глава кабмина России Михаил Мишустин, возможность оформления кредита на покупку квартиры по ставке до 5% годовых будет у сотрудников аккредитованных IT-компаний. «Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в среду.

В городах-миллионниках специалисты смогут получить до 18 миллионов рублей займа, в других городах — до девяти миллионов. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко «внимательно следить за реализацией программы».