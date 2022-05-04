РГРТУ озвучил программу празднования Дня Радио

По традиции его отметят 7 мая.

Рязанский государственный радиотехнический университет озвучил программу празднования Дня Радио. Об этом сообщается на сайте вуза.

В 2022 году университет отмечает 70-летие.

В 10:00 в актовом зале главного корпуса откроется торжественное заседание Ученого совета РГРТУ.

В 10:30 На стадионе вуза начнется зарядка от коллектива Insolent dance. Участникам нужно прийти с ковриками для йоги. В то же время на главной сцене, установленной на стадионе, начнется молодежный лекториум для студентов.

В 11:00 на стадионе пройдет традиционный футбольный матч между сборной командой университета и сборной выпускников. В то же время на волейбольную арену в спортивном зале РГРТУ выйдут команды преподавателей. По окончании волейбола состоится баскетбольный матч.

В 12:00 перед главным входом состоится возложение цветов к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Также пришедших поздравят почетные гости и ректор университета Михаил Чиркин.

В 12:00 На аллее между главным корпусом и стадионом РГРТУ откроются интерактивные площадки.

На пространстве футбольной «коробки» пройдет марафон интеллектуальных игр от КИИ РГРТУ. Для участия командам нужно зарегистрироваться по ссылке .

На теннисном корте отметят полувековой юбилей «Звездным» походам. Планируется встреча с ветеранами движения, знакомство с деятельностью отрядов, исполнение песен под гитару и просмотр архивных фото. Также в рамках праздника состоится выставка студенческих объединений РГРТУ.

В 14:00 на главной сцене фестиваля, установленной на стадионе, начнется праздничный концерт. Номера покажут студенческие объединения и выпускники вуза. Также выступят группа Feelin’s, танцевальная команда «Конспирация», вокальная группа «Мы ― команда», призеры и победители межрегиональных и всероссийских творческих конкурсов.

На большом экране перед главным корпусом покажут включения из разных точек РГРТУ, поздравления выпускников, преподавателей и работников университета.

Территорию вуза закроют для посещения в 17:00.