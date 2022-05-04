РГРТУ озвучил программу празднования Дня Радио

Рязанский государственный радиотехнический университет озвучил программу празднования Дня Радио. Об этом сообщается на
В 2022 году университет отмечает 70-летие.
В 10:00 в актовом зале главного корпуса откроется торжественное заседание Ученого совета РГРТУ.
В 10:30 На стадионе вуза начнется зарядка от коллектива Insolent dance. Участникам нужно прийти с ковриками для йоги. В то же время на главной сцене, установленной на стадионе, начнется молодежный лекториум для студентов.
В 11:00 на стадионе пройдет традиционный футбольный матч между сборной командой университета и сборной выпускников. В то же время на волейбольную арену в спортивном зале РГРТУ выйдут команды преподавателей. По окончании волейбола состоится баскетбольный матч.
В 12:00 перед главным входом состоится возложение цветов к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Также пришедших поздравят почетные гости и ректор университета Михаил Чиркин.
В 12:00 На аллее между главным корпусом и стадионом РГРТУ откроются интерактивные площадки.
На пространстве футбольной «коробки» пройдет марафон интеллектуальных игр от КИИ РГРТУ. Для участия командам нужно зарегистрироваться по
На теннисном корте отметят полувековой юбилей «Звездным» походам. Планируется встреча с ветеранами движения, знакомство с деятельностью отрядов, исполнение песен под гитару и просмотр архивных фото. Также в рамках праздника состоится выставка студенческих объединений РГРТУ.
В 14:00 на главной сцене фестиваля, установленной на стадионе, начнется праздничный концерт. Номера покажут студенческие объединения и выпускники вуза. Также выступят группа Feelin’s, танцевальная команда «Конспирация», вокальная группа «Мы ― команда», призеры и победители межрегиональных и всероссийских творческих конкурсов.
На большом экране перед главным корпусом покажут включения из разных точек РГРТУ, поздравления выпускников, преподавателей и работников университета.
Территорию вуза закроют для посещения в 17:00.