Молодежный центр Рязанского приборного завода отчитался о своей деятельности

Члены совета молодежного центра предприятия провели собрание с участием координаторов по работе с молодежью в подразделениях и молодых работников АО «ГРПЗ».

Представители молодежного центра рассказали об обновленном составе совета и направлениях своей работы, мероприятиях, проведенных в 2021 году и планируемых в текущем году, об информационных ресурсах молодежного центра, а также ответили на вопросы о своей деятельности.

На собрании наградили пять лучших координаторов по работе с молодежью из разных подразделений по итогам 2021 года, а также победителей VIII научно-практической конференции молодых специалистов АО «ГРПЗ» и конкурса «Лучший молодой специалист АО «ГРПЗ» по итогам 2021 года. Победителям вручили дипломы и денежное вознаграждение.

«Уже не один год на нашем заводе ведет свою деятельность молодежный центр, целью которого является содействие молодым работникам в адаптации, закреплении и развитии на предприятии. Членами совета молодежного центра проводится ряд научно-технических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых может принять участие каждый молодой сотрудник нашего предприятия. Таким образом мы налаживаем взаимодействие между разными подразделениями, объединяя и сплачивая молодежь, стараясь развивать как рабочие, так и межличностные отношения среди работников предприятия, — отметил председатель молодежного центра АО «ГРПЗ» Евгений Лынов. — Мы приглашаем молодежь завода принять участие в наших традиционных мероприятиях, а также открыты для предложений по проведению новых, потому что активная жизненная позиция — путь к успеху!».