Отопление в Рязани начнут отключать с 5 мая
С четверга, 5 мая, в Рязани начнут отключать отопление на соцобъектах и жилых домах, которые получают тепло от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных.
Отопление в Рязани начнут отключать с 5 мая. Об этом
С четверга, 5 мая, в Рязани начнут отключать отопление на соцобъектах и жилых домах, которые получают тепло от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных.
Также Сорокина сообщила, что на предприятиях начнется подготовка к следующему отопительному сезону, ремонт теплосетей и проверка котельных и насосов.
Напомним, рязанцы начали спрашивать об отключении отопления с середины апреля. Руководитель управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин рассказал, что отключение отопления начнется в начале мая.