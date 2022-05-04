Отопление в Рязани начнут отключать с 5 мая

С четверга, 5 мая, в Рязани начнут отключать отопление на соцобъектах и жилых домах, которые получают тепло от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных.

Отопление в Рязани начнут отключать с 5 мая. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на своей страницу «ВКонтакте».

С четверга, 5 мая, в Рязани начнут отключать отопление на соцобъектах и жилых домах, которые получают тепло от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных.

Также Сорокина сообщила, что на предприятиях начнется подготовка к следующему отопительному сезону, ремонт теплосетей и проверка котельных и насосов.

Напомним, рязанцы начали спрашивать об отключении отопления с середины апреля. Руководитель управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин рассказал, что отключение отопления начнется в начале мая.