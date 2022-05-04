На Украине расстреляли колонну беженцев

Трагедия произошла около поселка Старый Салтов, на неподконтрольной России территории. По колонне машин стреляли со стороны украинского блокпоста.

На Украине расстреляли колонну беженцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Беженцев, следовавших из Волчанска в Харьков, расстреляли украинские боевики. Очевидцы сообщили о погибших и раненных. Трагедия произошла около поселка Старый Салтов, на неподконтрольной России территории. По колонне машин стреляли со стороны украинского блокпоста.

Собеседник издания сообщил как минимум о двух погибших женщинах.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».