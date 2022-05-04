На шести рязанских улицах отключили воду
Ресурса нет в зданиях спортшколы «Олимпиец» и Центрального рынка.
На шести рязанских улицах в среду, 4 мая, отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «
До 17:00 без ресурса остались:
- улица Роща, дома №№ 1-69 (нечетная сторона), 2-62 (четная сторона)
- улица Новоселов, дома №№ 25, 27, 29;
- улица Тимакова, дома №№ 11, 13, 15/23;
- проезд Яблочкова, дом № 5 (все организации с литерами и корпусами).
До 13:00 воды не будет по адресам:
- улица Маяковского, дома №№ 46 (СШОР «Олимпиец»), 49, 57, 44;
- улица Спартаковская, дома №№ 30 литера А, 30 литера В (Центральный рынок).