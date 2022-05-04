Министр образования рассказала о результатах предварительных ЕГЭ в Рязанской области

По словам Ольги Щетинкиной, экзамен в регионе писали 68 человек.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, как выпускники в регионе сдали предварительные ЕГЭ. Данные она озвучила на родительском собрании, прошедшем в режиме онлайн.

По словам министра, в регионе экзамен писали 68 человек. Только один из них — выпускница 2022 года, которая не может «по объективным причинам» сдавать экзамен в традиционное время.

Самый высокий балл на предварительном ЕГЭ получил выпускник по химии. Он набрал 99 баллов. Отличные результаты показали несколько выпускников по русскому языку: 96-98 баллов. Ольга Щетинкина подчеркнула, что никаких выводов по результатам предварительного ЕГЭ делать нельзя: обычно сдающие хотят улучшить свои предыдущие результаты экзаменов, а значит серьезно подходят к тестированию.